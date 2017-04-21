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Общество | В Пензенском зоопарке тигр Самур осваивает новый дом

21.04.2017|10:14
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В среду, 19 апреля, в Пензенском зоопарке вновь состоялось новоселье: тигр Самур переехал в новый вольер.

Перевозка животного прошла благополучно. Теперь за тиграми можно наблюдать со смотровой площадки и через большие панорамные окна.

Однако, как отмечается на сайте зоопарка, размахивать руками и стучать по стеклу не рекомендуется.

Напомним: 16 мая 2016 года в семействе амурских тигров в Пензенском зоопарке родились три детеныша. Их отец, 11-летний самец Самур, прибыл сюда из Челябинска в марте 2015 года специально для формирования пары с тигрицей Констанцией и получения потомства.

В конце 2016-го их малышка по кличке Забава отправилась в Белгородский зоопарк. Этому учреждению выпала редкая возможность взять под опеку сразу двух тигрят: семимесячного самца Джангара привезли из Удмуртии.

14 марта в Пензенском зоопарке Констанция и ее детеныш переселились в новый вольер, обустроенный согласно современным требованиям.

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