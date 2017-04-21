21.04.2017 | 14:00

В Пензенской области в преддверии праздника Красной горки свой брак зарегистрируют 260 пар. Такие данные привели сотрудники регионального управления ЗАГС в пятницу, 21 апреля.

«Весной оживает не только природа, но и чувства. Союз, заключенный весной, считается самым пылким и долгим. Красная горка - праздник веселья, хороводов, в этот день проводились многочисленные торжества. Кроме того, это один из самых популярных дней для заключения брака», - говорится на сайте управления.

Напомним: в новогодние дни на территории Пензенской области свадьбы сыграли 50 пар.

Для тех, кто решил связать себя узами брака на рубеже 2016-го и 2017-го, были подготовлены специальные церемонии - со Снегурочкой, волшебной елкой и снежинками желаний.