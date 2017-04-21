21.04.2017 | 09:19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился открыть горячую линию для потерпевших от действий сотрудников псевдомедицинской частной клиники. Об этом глава региона заявил во время рабочего совещания.

По словам Ивана Белозерцева, подобная ситуация произошла из-за недостаточного контроля в сфере здравоохранения.

«У меня вопрос – а где были должностные лица? Где работа контролирующих и надзорных органов? Если люди оказывают медицинскую услугу в торговом центре, надели белые халаты, а от пациентов стали поступать жалобы, то почему из системы здравоохранения никто к ним не пришел? Почему не задали им вопрос: «На каком основании вы осуществляете эту деятельность?» Почему никто не проявил интерес?» - возмутился губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что через средства массовой информации нужно разъяснить гражданам, как могут быть защищены интересы пострадавших в этой ситуации, а также то, как следует впредь себя обезопасить.

«Губернатор распорядился обеспечить возможность обращений через официальные сайты Министерства здравоохранения Пензенской области и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и усилить надзорные функции», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Напомним: сотрудники регионального управления МВД пресекли деятельность организации, которая позиционировала себя как международная медицинская клиника. Она располагалась в одном из торговых центров Пензы.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления граждан, которые сообщали о мошеннических действиях со стороны сотрудников клиники. Те предлагали потенциальным клиентам (большинство из них составляли женщины старше 50 лет) пройти бесплатную медицинскую диагностику и под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на суммы от 50 до 200 тысяч рублей для оплаты услуг учреждения.

При этом обслуживанием клиентов занимались сотрудники, не имевшие медицинского образования.