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Общество | В Кузнецке общегородской субботник перенесен на 29 апреля

21.04.2017|09:47
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В Кузнецке общегородской субботник, который планировалось провести в рамках месячника по благоустройству, перенесен на 29 апреля.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Напомним: в Пензе также из-за ухудшения погоды общегородской субботник переносится на 29 апреля.

Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

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Гость|21.04.2017 09:58|

Оставьте свои субботники в СССР, когда было даже в радость выйти, по своему желанию. В капиталистической рашке любой труд должен быть оплачен.А бесплатный - лишь на добровольной основе! ТОЧКА!

Таким образом, субботников в том виде, в котором вы их пытаетесь изо всех сил выставить - не существует!

Гость|21.04.2017 10:31|

Гость писал(a):

Таким образом, субботников в том виде, в котором вы их пытаетесь изо всех сил выставить - не существует!
Они много чего пытаются выставить изо всех сил. Что у нас растут зарплаты и индекс промышленного производства, что нормальные дороги в области и медицина на уровне. Это уже не советская пропаганда, в которую свято верили, а фабрика по производству фуфаек для засовывания в уши. Непотребного качества и безо всякого маркетинга, просто куча фуфаек.

Гость|21.04.2017 10:33|

29 апреля субботник? совсем обалдели или 1 мая тоже переноситься? Все нормальные люди на дачи и к родным поедут, ну или в автобусный тур по городам РФ. У всех свои планы на праздники!

Имя: Гость
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