В Кузнецке общегородской субботник, который планировалось провести в рамках месячника по благоустройству, перенесен на 29 апреля.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Напомним: в Пензе также из-за ухудшения погоды общегородской субботник переносится на 29 апреля.
Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.
Оставьте свои субботники в СССР, когда было даже в радость выйти, по своему желанию. В капиталистической рашке любой труд должен быть оплачен.А бесплатный - лишь на добровольной основе! ТОЧКА!
Таким образом, субботников в том виде, в котором вы их пытаетесь изо всех сил выставить - не существует!