21.04.2017 | 09:47

В Кузнецке общегородской субботник, который планировалось провести в рамках месячника по благоустройству, перенесен на 29 апреля.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Напомним: в Пензе также из-за ухудшения погоды общегородской субботник переносится на 29 апреля.

Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.