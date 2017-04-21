21.04.2017 | 15:32

Развитие досуговой инфраструктуры Города Спутника продолжается. В настоящий момент ведется строительство полноценного парка аттракционов, который станет еще одной визитной карточкой микрорайона.

Центральным звеном строящегося развлекательного комплекса будет колесо обозрения, причем работать оно станет круглый год, поскольку его оборудуют закрытыми кабинками.

Помимо колеса обозрения, в парке планируется открыть множество других аттракционов. Строительство некоторых из них, например «Дома наоборот», идет полным ходом. Кроме того, развлекательный комплекс будет включать в себя всевозможные батуты, качели, карусели.

Любители активного отдыха, в числе которых не только жители, но и гости Города Спутника, активно используют в качестве летнего вида транспорта велосипед. В связи с этим планируется реконструировать велодорожку, пролегающую через набережную и тропу здоровья.

Благодаря вносимым изменениям велодорожка станет не только длиннее, но и безопаснее, что хорошо как для велосипедистов, так и для пешеходов, пользующихся тропой здоровья.

Традиционно у жителей и гостей Города Спутника есть возможность арендовать велосипеды и роликовые коньки. В этом году организуют две точки проката, одна из которых будет находиться на фонтанной площади, а вторая - в самом начале тропы здоровья. Помимо привычных роликов и велосипедов, желающие смогут арендовать гироскутеры, веломобили, детские электрические машинки.

Не стоит забывать и о том, что в этом году Спутник отмечает свое 10-летие. Безусловно, юбилей не пройдет незамеченным. Летом в честь этого события здесь будет организована масса самых разнообразных мероприятий.