21.04.2017 | 17:21

Пациентке травматологического отделения Галине провели сложную операцию. После нее шишка на правой стопе исчезла. Довольно распространенное среди женщин заболевание Hallux Valgus, причиняющее боли и дискомфорт при ходьбе, лечат за счет средств программы обязательного медицинского страхования. Правда, количество квот пока всего чуть больше 70.

«Объем необходимых операций гораздо больше. Мы можем помогать примерно 150 пациентам в год», - сообщил зав. травматологическим отделением № 1 больницы им. Захарьина Владимир Миронов.

«Наша задача - убрать деформацию, а не просто шишку», - уточнил травматолог-ортопед травматологического отделения № 1 больницы им. Захарьина Юрий Беккер.

Заболевание, связанное с неправильной анатомией костей стопы, и раньше лечили в больнице имени Захарьина. Но сейчас такие операции проводят на новом уровне. Юрий Беккер использует передовые методики. На вооружении медиков современное импортное оборудование и расходные материалы.

«Эти винты удалять не нужно, они погружаются в кость и там остаются. Конечно, они сделаны из особого сплава», - рассказал Юрий Беккер.

Теперь пациентам не накладывают гипс. Они носят специальную ортопедическую обувь со скошенной подошвой. Спустя три месяца при соблюдении всех рекомендаций врачей наступает полное выздоровление.