21.04.2017 | 16:26

В этом году в районе памятника Победы установят два экрана, на которых будет транслироваться все происходящее на параде. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказал на совещании по подготовке к 9 Мая глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Людей, которые приходят на мероприятия, с каждым годом становится больше. Поэтому важно, чтобы в местах массового скопления не образовывалась давка», - отметил Виктор Кувайцев.

По его словам, один экран будет развернут в сторону улицы Карпинского, второй – в сторону улицы Ленина.

Особое внимание, по словам Виктора Кувайцева, в этот день нужно уделить ветеранам. За каждым из них будет закреплен студент, член молодежного движения, который сопроводит их к местам воинских захоронений для возложения цветов и к памятнику Победы.

«9 мая необходимо организовать транспорт, чтобы доставить ветеранов до праздничных площадок», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, градоначальник поручил также предусмотреть подвижной состав, который после салюта будет развозить жителей в разные районы города, и установить биотуалеты в районе Юбилейной площади.

Напомним: в 2017 году пензенцы будут смотреть салют в честь Дня Победы не на набережной Суры, а на Юбилейной площади, расположенной на улице Суворова, между киноконцертным залом «Пенза» и областной филармонией. Залпы при этом будут раздаваться со смотровой площадки, расположенной на улице Мира.