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Общество | У памятника Победы установят экраны для трансляции праздничного парада

21.04.2017|16:26
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В этом году в районе памятника Победы установят два экрана, на которых будет транслироваться все происходящее на параде. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказал на совещании по подготовке к 9 Мая глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Людей, которые приходят на мероприятия, с каждым годом становится больше. Поэтому важно, чтобы в местах массового скопления не образовывалась давка», - отметил Виктор Кувайцев.

По его словам, один экран будет развернут в сторону улицы Карпинского, второй – в сторону улицы Ленина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, градоначальник поручил также организовать транспорт, который после праздничного салюта будет развозить жителей в разные районы города, и установить биотуалеты в районе Юбилейной площади.

Напомним: в 2017 году пензенцы будут смотреть салют в честь Дня Победы не на набережной Суры, а на Юбилейной площади, расположенной на улице Суворова, между киноконцертным залом «Пенза» и областной филармонией. Залпы при этом будут раздаваться со смотровой площадки, расположенной на улице Мира.

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Гость|21.04.2017 16:54|

Вот прям так в кучи грязи и поставят? Может все таки лучше грязь убрать для начала? А потом уже экраны, аттракционы и проч?

Гость|21.04.2017 17:01|

чего зря пишите ерунду!живу там рядом.нормально.грязи нет.хотелось бы не только экраны поставят но и со всех четырех сторон поставить скамейки трибуны..очень неудобно..тяжело стоять..и самое главное видно первым рядам людей стоящих..остальные как дураки..экраны нужны но и нужны трибуны сидеть и смотреть как нормальные люди

Гость|21.04.2017 17:09|

Гость писал(a):

чего зря пишите ерунду!живу там рядом.нормально.грязи нет.
На коммунистическую давно выходил? Тротуары там с обоих сторон видел? А саму дорогу?

Имя: Гость
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