21.04.2017 | 16:56

Пензенец Роман Березовский с женой в прошлом году планировал поехать в Италию. Но не получилось: за четыре дня до планируемой даты вылета супруга оказалась в больнице на сохранении. Еще через двое суток, когда собрали нужные документы, горожане сообщили о возникшем препятствии туда, где купили путевки.

«Турагенство направило заявление о расторжении тура с просьбой вернуть все денежные средства, а туроператор отказал. Аргументировали тем, что не хватает времени перепродать тур», - рассказал Роман.

Аргументы пензенцев, что договор предусматривал возврат денежных средств в случае форс-мажорных обстоятельств, в их число входила и болезнь клиентов, на туроператора не подействовали. Тогда супруга Романа (путевки были куплены на ее имя) обратилась в суд.

«Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, пояснив, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Есть документ, который подтверждает, что женщина отказалась от вылета за два дня и исполнитель понес расходы в виде 100% стоимости тура», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Но служители Фемиды посчитали, что у оснований для отказа возвратить денег у туроператора не было. С ответчика взыщут даже больше средств, чем отдали пензенцы за путевки, потому что к сумме прибавится штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. Сейчас Роман с супругой ждут выплаты более чем 90 тысяч рублей.