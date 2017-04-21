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Общество | Пензенцев просят проголосовать за родной город

21.04.2017|09:32
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На 21 апреля по результатам интернет-голосования Пенза находится на третьем месте рейтинга городов России.

Цель конкурса - выбор самого привлекательного, узнаваемого и символичного города страны.

За Пензу проголосовало 53 573 человека. На первом месте сейчас Владивосток, на втором - Владикавказ.

«Проголосовать можно на сайте «Город России. Национальный выбор» ежедневно в любое время. Итоги будут подведены 30 декабря 2017 года», - сообщает пресс-служба администрации областного центра.

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Гость|21.04.2017 09:50|

надо было дать активную ссылку на сайт где можно голосовать

Гость|21.04.2017 09:53|

Гость писал(a):

надо было дать активную ссылку на сайт где можно голосовать
журналистам ПензаИнформ лень

Гость|21.04.2017 09:58|

http://город-россии.рф

Гость|21.04.2017 10:00|

На 3 месте

Гость|21.04.2017 10:02|

Честно говоря, я бы проголосовал за Владик. Ну нет ничего привлекательного в Пензе, будем обьективны.

Гость|21.04.2017 10:05|

penzainform.ru писал(a):

Цель конкурса - выбор самого привлекательного, узнаваемого и символичного города страны.
А если Пензу выберут, получается во всей России такой Пензец?

Гость|21.04.2017 10:08|

и что за пензу голосовать?? дыра дырой

Гость|21.04.2017 10:09|

С нашим флагом области? Только из за него уже можно не голосовать!

Гость|21.04.2017 10:09|

у нас 54 тысячи бюджетников Резепова в оборот взяла?

Моральное насилие или моральное уродство?

Гость|21.04.2017 10:10|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Цель конкурса - выбор самого привлекательного, узнаваемого и символичного города страны.
А если Пензу выберут, получается во всей России такой Пензец?

Получается, что во всей России ещё хуже.

Гость|21.04.2017 10:13|

Гость писал(a):

и что за пензу голосовать?? дыра дырой

Самая привлекательная, узнаваемая и символичная дыра страны.

Гость|21.04.2017 10:16|

Гость писал(a):

Самая привлекательная, узнаваемая и символичная дыра страны.
Согласен на все 100%

Гость|21.04.2017 10:18|

Медики из Олимпа проголосовали уже.

Гость|21.04.2017 10:19|

Гость писал(a):

Самая привлекательная, узнаваемая и символичная дыра страны.
И точно, Где нашли центр области? Колодец там выкопать!

Гость|21.04.2017 10:21|

Гость писал(a):

Гость|21.04.2017 09:56|

Интересно когда у нас тротуары начнут мыть шампунем-то есть когда у нас вообще будут тротуары?

Резепова из мэрии не выходит, за что она предлагает голосовать?

Электричеством лечиться надо.

penzainform.ru писал(a):

- сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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