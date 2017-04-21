21.04.2017 | 09:32

На 21 апреля по результатам интернет-голосования Пенза находится на третьем месте рейтинга городов России.

Цель конкурса - выбор самого привлекательного, узнаваемого и символичного города страны.

За Пензу проголосовало 53 573 человека. На первом месте сейчас Владивосток, на втором - Владикавказ.

«Проголосовать можно на сайте «Город России. Национальный выбор» ежедневно в любое время. Итоги будут подведены 30 декабря 2017 года», - сообщает пресс-служба администрации областного центра.