21.04.2017 | 16:48

В рамках регионального молодежного образовательного форума «Ласточка», который в эти дни проходит в нашей области, Евгений Дементьев представил свой инновационный проект.

«Там все просто - есть датчик движения. Когда человек подходит к пешеходному переходу, срабатывает датчик и загорается свет, который и видит водитель», - рассказал Евгений.

Это только одна из представленных здесь идей. Всего же на форуме собрались около сотни инициативных и творческих личностей: студенты, аспиранты, молодые предприниматели. В течение трех дней они будут работать на различных дискуссионных площадках, участвовать в мастер-классах, встречаться с известными людьми и, конечно, защищать свои бизнес-идеи.

«Проекты представлены в различных областях: некоммерческие организации, предпринимательство, патриотическая тема», - уточнила директор форума «Ласточка» Татьяна Филиппова.

В итоге экспертная комиссия определит лучшие командные и индивидуальные работы. Их авторы получат денежные призы и право представлять Пензенскую область уже на всероссийском форуме.