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Общество | Пензенец предложил оснастить переходы датчиками движения

21.04.2017|16:48
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В рамках регионального молодежного образовательного форума «Ласточка», который в эти дни проходит в нашей области, Евгений Дементьев представил свой инновационный проект.

«Там все просто - есть датчик движения. Когда человек подходит к пешеходному переходу, срабатывает датчик и загорается свет, который и видит водитель», - рассказал Евгений.

Это только одна из представленных здесь идей. Всего же на форуме собрались около сотни инициативных и творческих личностей: студенты, аспиранты, молодые предприниматели. В течение трех дней они будут работать на различных дискуссионных площадках, участвовать в мастер-классах, встречаться с известными людьми и, конечно, защищать свои бизнес-идеи.

«Проекты представлены в различных областях: некоммерческие организации, предпринимательство, патриотическая тема», - уточнила директор форума «Ласточка» Татьяна Филиппова.

В итоге экспертная комиссия определит лучшие командные и индивидуальные работы. Их авторы получат денежные призы и право представлять Пензенскую область уже на всероссийском форуме.

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Гость|21.04.2017 19:49|

Это же Нобелевская премия ему светит.Гений науки.Памятник ему при жизни поставить(потом закопать)

Гость|21.04.2017 19:53|

penzainform.ru писал(a):

Когда человек подходит к пешеходному переходу, срабатывает датчик и загорается свет, который и видит водитель»,
И выходит грабитель из укрытия. Да, Евгений?

Гость|21.04.2017 19:54|

penzainform.ru писал(a):

Там все просто - есть датчик движения. Когда человек подходит к пешеходному переходу, срабатывает датчик и загорается свет, который и видит водитель», -
Представляете,все движение в городе почти везде встает как вкопанное.Гениально!

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