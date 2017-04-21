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Общество | Пенза станет первым городом на пути агитпоезда «Армия Победы»

21.04.2017|10:38
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В четверг, 20 апреля, в правительстве Пензенской области состоялось обсуждение акции, которая пройдет на территории Центрального военного округа в преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

29 апреля двинется в путь агитационный поезд «Армия Победы - 2017». Пенза станет первым городом, в котором он сделает остановку 1 мая.

В состав эшелона входят платформы с образцами военной техники времен Великой Отечественной войны и современного вооружения, вагон-музей и вагон-сцена. На выставочной площадке будут представлены передвижные экспозиции. Посетители смогут по достоинству оценить легендарный танк Т-34, самоходную артиллерийскую установку СУ-100, гаубицу М-30, зенитную пулеметную установку ЗПУ-2 и другие.

На сценической площадке перед пензенцами и гостями областного центра выступит концертная бригада Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

«В 2017 году впервые запланировано движение двух агитационных поездов. Из Пензы «Армия Победы» отправится в Самару, затем в Уфу, Чебаркуль, Челябинск, конечной остановкой станет Екатеринбург. Туда же прибудет и агитпоезд, следующий по маршруту № 1: Красноярск - Юрга - Новосибирск - Омск - Тюмень - Екатеринбург. Оба агитпоезда встречаются 5 мая», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Источник — фото с сайта http://www.pnzreg.ru
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Гость|21.04.2017 11:02|

А где сам поезд то будет стоять? На Пенза-1?

Гость|21.04.2017 11:04|

Со скольки и до скольки он будет в Пензе 1-го мая?

Имя: Гость
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