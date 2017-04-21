21.04.2017 | 14:47

В Пензенской области организован телефон горячей линии для пострадавших от мошеннических действий сотрудников псевдомедицинской клиники.

Жители региона могут позвонить в Министерство здравоохранения Пензенской области по номеру 8-987-516-98-82 или короткому 22-98-82 круглосуточно.

На сайте ведомства также можно оставить письменное обращение. Для этого нужно зайти в раздел «Виртуальная приемная», размещенный слева на главной странице, а далее – в «Обращения граждан».

По словам врио министра здравоохранения Пензенской области Оксаны Чижовой, все обращения будут обобщены, проанализированы и направлены в правоохранительные органы.

«Региональный минздрав осуществляет только разрешительную деятельность, имея право выдать лицензию при соблюдении целого ряда обязательных требований. Фирма «Европа», работавшая под вывеской медицинской организации, процедуру лицензирования в региональном минздраве не проходила», - сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним: сотрудники регионального управления МВД пресекли деятельность организации, которая позиционировала себя как международная медицинская клиника. Она располагалась в одном из торговых центров Пензы.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные жалобы граждан на мошеннические действия сотрудников клиники. Те предлагали потенциальным клиентам (большинство из них составляли женщины старше 50 лет) пройти бесплатную медицинскую диагностику и под различными предлогами вынуждали пациентов заключать невыгодные для них кредитные договоры на суммы от 50 до 200 тысяч рублей для оплаты услуг учреждения.

При этом обслуживанием клиентов занимались сотрудники, не имевшие медицинского образования.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился открыть горячую линию для потерпевших от действий сотрудников псевдомедицинской частной клиники. По мнению главы региона, подобная ситуация сложилась из-за недостаточного контроля в сфере здравоохранения.