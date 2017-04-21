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Общество | Мэр Пензы: Местное самоуправление - самый близкий населению уровень власти

21.04.2017|10:47
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В пятницу, 21 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем местного самоуправления.

«Местное самоуправление - самый близкий населению уровень власти, отвечающий первостепенным нуждам горожан, призванный решать насущные, волнующие людей проблемы. Работа в этой сфере требует широкой компетенции, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки.

Отрадно, когда к решению вопросов местного значения подключаются жители. Зачастую они не только генерируют новые идеи и предложения, но и готовы помогать воплощать замыслы в жизнь. Поэтому праздник объединяет всех, кому небезразлично развитие любимого города.

Со своей стороны, муниципалитет поддерживает инициативы, направленные на повышение комфорта и качества жизни горожан, сопровождает их грантовой поддержкой. Уверен, что вместе мы добьемся высоких результатов!

Желаю всем, кто стремится видеть наш город современным, красивым и благоустроенным, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, успехов и новых достижений!» - говорится в поздравлении Виктора Кувайцева.

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Гость|21.04.2017 11:05|

penzainform.ru писал(a):

Отрадно, когда к решению вопросов местного значения подключаются жители.
Муниципальную территорию там убрать, срач вывезти...

Гость|21.04.2017 11:06|

Все бы хорошо,но когда мэр не вор.

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