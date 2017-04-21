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Общество | Дачный сезон в Пензе решено не откладывать

21.04.2017|11:43
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В четверг, 20 апреля, начальник Управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин провел собрание с председателями садоводческих товариществ, на котором обсуждалось начало движения автобусов по дачным маршрутам.

Напомним: из-за неблагоприятных погодных условий возник вопрос о переносе открытия дачного сезона на более поздний срок. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил созвать представителей садоводческих товариществ, чтобы согласовать с ними данный вопрос.

На собрании большинство садоводов проголосовало за то, чтобы дачные перевозки начались в срок, который был определен ранее, - 22 апреля.

На сайте администрации http://www.penza-gorod.ru опубликованы телефоны диспетчеров конечных остановок:

- «Дизельный завод» - 8-9273-75-66-53;

- «Кинотеатр «Салют» (Анновка) - 8-927-375-66-54;

- «Кинотеатр «Салют» (Крутец) - 8-927-393-45-40;

- «Гидрострой» - 8-927-393-33-94;

- «Пенза-I» - 8-927-289-86-93.

Телефон для справок в рабочие дни - 990-777.

«Информацию об организации перевозок можно узнать на сайте http://www.tk-penza.ru/dacha.php, расписание движения - http://www.tk-penza.ru/rasp_marsh.php», - сообщает пресс-служба мэрии.

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Гость|21.04.2017 11:54|

загнались на дачниках да ???

Гость|21.04.2017 12:02|

Слава богу, додумались в окно поглядеть перед принятием решения.

Гость|21.04.2017 12:03|

Потом скажут что желающих нет на дачи ездить и отменят автобусы .

Гость|21.04.2017 12:04|

какой дачный сезон, когда на земле снег лежит. А этим "дачникам" хоть круглый год круглые сутки автобусы ездили б. За это эти добрые "дачники" потом на рынке сам свою продукцию в 2-3 раза дороже, чем в магазинах продают!

Гость|21.04.2017 12:12|

Гость писал(a):

какой дачный сезон, когда на земле снег лежит.
Кроме земли на даче есть много и других дел.

Гость|21.04.2017 12:15|

потом на рынке сам свою продукцию в 2-3 раза дороже, чем в магазинах продают!

Ну а ты попробуй своими руками вырастить , тогда и покупать не надо . Или тебе лень ? С голоду дохнуть будите хрен вам кто подаст .

Имя: Гость
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