21.04.2017 | 11:43

В четверг, 20 апреля, начальник Управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин провел собрание с председателями садоводческих товариществ, на котором обсуждалось начало движения автобусов по дачным маршрутам.

Напомним: из-за неблагоприятных погодных условий возник вопрос о переносе открытия дачного сезона на более поздний срок. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил созвать представителей садоводческих товариществ, чтобы согласовать с ними данный вопрос.

На собрании большинство садоводов проголосовало за то, чтобы дачные перевозки начались в срок, который был определен ранее, - 22 апреля.

На сайте администрации http://www.penza-gorod.ru опубликованы телефоны диспетчеров конечных остановок:

- «Дизельный завод» - 8-9273-75-66-53;

- «Кинотеатр «Салют» (Анновка) - 8-927-375-66-54;

- «Кинотеатр «Салют» (Крутец) - 8-927-393-45-40;

- «Гидрострой» - 8-927-393-33-94;

- «Пенза-I» - 8-927-289-86-93.

Телефон для справок в рабочие дни - 990-777.

«Информацию об организации перевозок можно узнать на сайте http://www.tk-penza.ru/dacha.php, расписание движения - http://www.tk-penza.ru/rasp_marsh.php», - сообщает пресс-служба мэрии.