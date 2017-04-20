20.04.2017 | 11:52

В среду, 19 апреля, в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области состоялась коллегия, на которой подводились итоги работы ведомства за первый квартал.

В заседании приняли участие руководители всех подразделений уголовно-исполнительной системы региона.

С докладом выступил первый заместитель начальника областного УФСИН России Максим Каминский. Он отметил, что оперативная обстановка оставалась сложной, но контролируемой и управляемой. Особо учитываемых преступлений, а также побегов из-под надзора и охраны не произошло. Тем не менее за три месяца были предотвращены четыре попытки доставки осужденным наркотиков, изъято 16,861 грамма запрещенных веществ.

Напомним: в феврале 22-летний житель Пензенской области попытался пронести на территорию исправительной колонии № 8 крупную партию наркотиков. Он намеревался передать осужденному на краткосрочном свидании более 6 граммов героина и свыше 1 грамма амфетамина.

«В подразделениях УФСИН изъято 74 единицы средств мобильной связи. Из них 58 телефонов - при доставке, 16 - на территории самих исправительных учреждений», - добавил Максим Каминский.

Так, в марте сотрудники ИК-1 задержали 32-летнего гражданина, у которого были изъяты два свертка. В них находились восемь телефонов, зарядные устройства и сим-карты.

«На коллегии также было отмечено, что в отчетном периоде не допущено массовых беспорядков, дезорганизации деятельности учреждений УИС, применения насилия в отношении персонала», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.