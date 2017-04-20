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Общество | В Пензе район улицы 8 Марта остался без отопления

20.04.2017|12:56
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В четверг, 20 апреля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель улицы 8 Марта и пожаловался на отсутствие тепла и горячей воды.

«Целый район сидит без отопления, и нам не дали никакой информации! А ведь ночью минусовая температура», - возмутился горожанин.

По данным ИА «ПензаИнформ», в зону аварийного отключения попали около 50 зданий в районе улицы 8 Марта, в том числе объекты социальной инфраструктуры (так, отопления нет в детском саду № 21).

В Единой дежурно-диспетчерской службе г. Пензы сообщили, что на месте работают бригады ПАО «Т Плюс». Планируется, что отопление и горячая вода вернутся в квартиры горожан утром в пятницу, 21 апреля.

Напомним: в Пензе из-за погодных условий перенесли сроки окончания отопительного сезона. Изначально планировалось, что он завершится 17 апреля.

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Гость|20.04.2017 13:13|

расея

Дмитрий Н. Мотовилов|20.04.2017 13:18|

Зря Шашлычника и Навального послушали. Не надо было отключать...

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