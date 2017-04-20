20.04.2017 | 12:56

В четверг, 20 апреля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель улицы 8 Марта и пожаловался на отсутствие тепла и горячей воды.

«Целый район сидит без отопления, и нам не дали никакой информации! А ведь ночью минусовая температура», - возмутился горожанин.

По данным ИА «ПензаИнформ», в зону аварийного отключения попали около 50 зданий в районе улицы 8 Марта, в том числе объекты социальной инфраструктуры (так, отопления нет в детском саду № 21).

В Единой дежурно-диспетчерской службе г. Пензы сообщили, что на месте работают бригады ПАО «Т Плюс». Планируется, что отопление и горячая вода вернутся в квартиры горожан утром в пятницу, 21 апреля.

Напомним: в Пензе из-за погодных условий перенесли сроки окончания отопительного сезона. Изначально планировалось, что он завершится 17 апреля.