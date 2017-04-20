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Общество | В Пензе обсуждается вопрос о переносе старта дачного сезона

20.04.2017|13:15
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Из-за неблагоприятных погодных условий открытие дачного сезона в Пензе может быть перенесено. Этот вопрос поднимался на выездном совещании, которое провел глава администрации города Виктор Кувайцев в четверг, 20 апреля.

Приступить к осуществлению перевозок по дачным маршрутам планировалось в эту субботу, однако в регионе установились минусовые температуры и выпал снег.

В связи с этим мэр поручил сегодня же собрать представителей садоводческих товариществ, чтобы согласовать с ними вопрос о старте дачного сезона.

«Мы со своей стороны готовы обеспечить людей транспортом. Важно понять, есть ли в этом необходимость у самих горожан», - отметил Виктор Кувайцев.

Глава администрации также осмотрел подвижной состав и оценил его готовность к перевозкам, сделав несколько замечаний по состоянию дверей и напольного покрытия автобусов.

«Перевозка пассажиров - дело ответственное, обязывающее, чтобы машины были исправны, поэтому все недочеты нужно устранить до открытия сезона», - предупредил мэр.

Начальник Управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин в свою очередь сообщил о состоянии дорог, ведущих к дачным кооперативам. По его словам, все председатели и собственники предупреждены о том, что на территориях, находящихся в их ведении, порядок нужно наводить самостоятельно.

Напомним: в Заречном открытие дачного сезона из-за плохой погоды отложили на неделю.

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Гость|20.04.2017 14:03|

А дачная ярмарка будет в этом году?

Гость|20.04.2017 14:20|

Гость писал(a):

А дачная ярмарка будет в этом году?
в библиотеке уже начали рассаду продавать?

Гость|20.04.2017 14:26|

Давайте лучше устроим дачную амнистию: освободим всех дачников от их дач, а освободившиеся земли передадим чиновникам для приватизации и последующей перепродажи. Не надо будет власти заботится о дачниках путем открытия/ закрытия дачного сезона...

Гость|20.04.2017 14:29|

где видео совещания

Имя: Гость
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