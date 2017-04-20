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Общество | В Доме молодежи прошла ярмарка вакансий для студентов и выпускников

20.04.2017|16:05
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В Доме молодежи потенциальные работодатели встретились с теми, кто может прийти на их предприятия. Эта ярмарка вакансий особая, на нее были приглашены только студенты и выпускники вузов. Им непросто трудоустроиться.

«В базе свыше 50% - рабочие специальности. А на учете состоят более 80% людей с высшим образованием. В городе готовят юристов, экономистов. Им очень тяжело найти работу», - отметил заместитель директора Центра занятости населения г. Пензы Евгений Нелюбин.

Константин Жихарев учится на третьем курсе университета, но работу присматривает заранее. На ярмарке вакансий нашел несколько мест, где готовы принять молодых.

«Вначале предлагают зарплату около 20 000 рублей. Я согласен, если есть перспектива дальнейшего повышения», - уточнил Константин.

В этом году ярмарка не ограничилась презентацией компаний. Там организовали тренинг под названием «Секреты успешного поиска работы», тестирование на определение бизнес-способностей и представили программу для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Гость|20.04.2017 19:44|

Все ходят сидеть в банках за персональным компом с интернетом..Работать на стройках некому,на заводах тоже.Да и нет их особо-то заводов и предприятий..Одни спортзалы и филармонии.

Гость|20.04.2017 19:53|

100 тысяч он захотел))))) это смешно.

Имя: Гость
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