20.04.2017 | 09:55

В Пензенской области ОАО «Птицефабрика «Васильевская» привлекли к административной ответственности за невыполнение предписания, выданного территориальным управлением Россельхознадзора.

Внеплановая выездная проверка показала: земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 100 га, расположенный примерно в 1 500 метрах от р. п. Башмаково, вопреки предписанию по всей площади остается заросшим сорной растительностью. При этом его часть (0,45 га) продолжает использоваться для хранения куриного помета.

«Невыполнение юридическим лицом в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, о чем и был составлен протокол в отношении ОАО «ПТФ «Васильевская», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.

Рассмотрев административное дело, мировой судья признал ОАО «Птицефабрика «Васильевская» виновным и оштрафовал его на 50 000 рублей.

Также птицефабрике выдано повторное предписание об устранении выявленных нарушений.