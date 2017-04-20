20.04.2017 | 10:13

На 19 апреля 3 647 жителей Пензенской области, перенесших инфаркт и инсульт, получили прививки от пневмококковой инфекции. Это составляет 93,3% от плана.

Учитывая высокий риск развития пневмонии у людей, перенесших острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, их вакцинация проводится за счет регионального бюджета.

Параллельно средства из областной казны выделяются на иммунизацию весенних призывников. Прививки получили уже 1 184 молодых человека.

«Вакцинация введена в национальный календарь профилактических прививок с 2014 года. Дело в том, что пневмококковая инфекция является ведущей причиной развития тяжелых пневмоний у детей в возрасте до двух лет и самой частой причиной бактериальных пневмоний в целом. Пожилые пациенты с пневмонией имеют в 3-5 раз более высокий риск развития летального исхода, чем молодые люди», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Закупка в 2017 году вакцины для проведения иммунизации лиц из групп риска будет продолжена.