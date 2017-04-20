Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|20 апр 2017|10:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  60.26  |  $  56.18
 

Общество | Пациентов из группы риска прививают от пневмококковой инфекции

20.04.2017|10:13
Печать

На 19 апреля 3 647 жителей Пензенской области, перенесших инфаркт и инсульт, получили прививки от пневмококковой инфекции. Это составляет 93,3% от плана.

Учитывая высокий риск развития пневмонии у людей, перенесших острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, их вакцинация проводится за счет регионального бюджета.

Параллельно средства из областной казны выделяются на иммунизацию весенних призывников. Прививки получили уже 1 184 молодых человека.

«Вакцинация введена в национальный календарь профилактических прививок с 2014 года. Дело в том, что пневмококковая инфекция является ведущей причиной развития тяжелых пневмоний у детей в возрасте до двух лет и самой частой причиной бактериальных пневмоний в целом. Пожилые пациенты с пневмонией имеют в 3-5 раз более высокий риск развития летального исхода, чем молодые люди», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Закупка в 2017 году вакцины для проведения иммунизации лиц из групп риска будет продолжена.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!