Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|20 апр 2017|10:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  60.26  |  $  56.18
 

Общество | На постройку модульных котельных в Пензе выделят 87 млн рублей

20.04.2017|09:32
Печать

В среду, 19 апреля, администрация Пензы и ООО «Теплоком» заключили соглашение о реализации проекта «Строительство новых модульных котельных с целью обеспечения теплоснабжением больниц и МКД».

Основным видом деятельности организации является производство тепловой энергии - пара и горячей воды.

«Планируется инвестировать в строительство модульных котельных 87 млн рублей. По итогам реализации проекта планируется создать дополнительно 29 рабочих мест», - сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним: осенью 2016 года модульные котельные появились у домов № 3 и 3а на улице Урицкого. В текущем году планируется за счет инвестора установить такие источники теплоснабжения для больницы № 4 на улице Светлой, больницы № 1 на улице Гагарина, больницы № 6 в Арбекове, на улице Клары Цеткин вместо ЦТП-145 и на улице Володарского для теплоснабжения администрации города и других зданий.

0
0
0
0
 
Гость|20.04.2017 09:51|

Главное, чтоб администрация не замерзла.Кто же будет тогда руководить?

Гость|20.04.2017 10:00|

появление модульной котельной- это всегда повышение тарифа

Гость|20.04.2017 10:07|

penzainform.ru писал(a):

По итогам реализации проекта планируется создать дополнительно 29 рабочих мест»
20 руководителей , 5 заместителей и 4 рабочих

Гость|20.04.2017 10:11|

Гость писал(a):

УдЕвлись
Нас в Арбекове хрен чем удевишь.

Гость|20.04.2017 10:13|

зачем нам модульные котельные ???, обязать действующие ТЭЦ заменить оборудование вот и все, бабосы гребли лопатой а оборудование гнило, прошло время заплатить за свои дела...

Гость|20.04.2017 10:19|

Гость писал(a):

Гость|20.04.2017 10:13|

зачем нам модульные котельные ???,

penzainform.ru писал(a):
для теплоснабжения администрации города

Гость|20.04.2017 10:50|

Гость писал(a):

Гость|20.04.2017 10:09|

Гость писал(a):

Гость|20.04.2017 10:04|

penzainform.ru писал(a):

19 апреля, администрация Пензы и ООО «Теплоком» заключили соглашение о реализации проекта «Строительство новых модульных котельных с целью обеспечения теплоснабжением больниц и МКД»

Снова ВОПРОС: почему АДМИНИСТРАЦИЯ заключает ДОГОВОРА с фирмами которые НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ?

Как там ПОПКОВ говорил? "Если всё смотреть да читать то работать когда?"

Он имел ввиду КОГДА НА СЕБЯ РАБОТАТЬ?

Не удевлюсь если и тут его подпись.

Что угадал, Попков подписал?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!