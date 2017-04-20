20.04.2017 | 09:32

В среду, 19 апреля, администрация Пензы и ООО «Теплоком» заключили соглашение о реализации проекта «Строительство новых модульных котельных с целью обеспечения теплоснабжением больниц и МКД».

Основным видом деятельности организации является производство тепловой энергии - пара и горячей воды.

«Планируется инвестировать в строительство модульных котельных 87 млн рублей. По итогам реализации проекта планируется создать дополнительно 29 рабочих мест», - сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним: осенью 2016 года модульные котельные появились у домов № 3 и 3а на улице Урицкого. В текущем году планируется за счет инвестора установить такие источники теплоснабжения для больницы № 4 на улице Светлой, больницы № 1 на улице Гагарина, больницы № 6 в Арбекове, на улице Клары Цеткин вместо ЦТП-145 и на улице Володарского для теплоснабжения администрации города и других зданий.