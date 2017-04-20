20.04.2017 | 15:41

В Пензенской области до 5 мая продлили срок ограничения на движение большегрузов по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Как сообщили в пресс-службе областного министерства строительства и дорожного хозяйства, такое решение принято «в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, учитывая складывающуюся природно-климатическую обстановку».

Запрет касается автомобилей с нагрузкой на ось более четырех тонн.

Напомним: ранее сообщалось, что ограничения будут действовать с 25 марта до 25 апреля.

В Пензе с 9 апреля по 1 мая временно ограничили движение транспортных средств с нагрузкой на ось свыше шести тонн.