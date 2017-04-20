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Общество | На межрайонных и региональных дорогах продлили запрет на движение фур

20.04.2017|15:41
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В Пензенской области до 5 мая продлили срок ограничения на движение большегрузов по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Как сообщили в пресс-службе областного министерства строительства и дорожного хозяйства, такое решение принято «в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, учитывая складывающуюся природно-климатическую обстановку».

Запрет касается автомобилей с нагрузкой на ось более четырех тонн.

Напомним: ранее сообщалось, что ограничения будут действовать с 25 марта до 25 апреля.

В Пензе с 9 апреля по 1 мая временно ограничили движение транспортных средств с нагрузкой на ось свыше шести тонн.

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