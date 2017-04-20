20.04.2017 | 15:25

На пензенской ТЭЦ-1 приступили к основным работам по восстановлению постоянной кровли. До настоящего момента крыша пострадавшего после аварии главного корпуса энергообъекта была укрыта временным материалом, сообщил ИА «ПензаИнформ» представитель ПАО «Т Плюс» Андрей Баркалов.

Разработанный в Новосибирске проект на производство и монтаж кровли прошел необходимые экспертизы и согласования, новые фермы изготовлены в Мордовии, закуплено современное покрытие, сделанное из сэндвич-панелей с мягким теплоизоляционным наполнителем.

Бригада промышленных альпинистов уже приступила к работам по усилению консолей колонн (опалубке и заливке, установке металлических бандажей) по парапету обрушенного участка.

Восстановить кровлю планируется до 16 июня 2017 года.

Напомним: авария на ТЭЦ-1 произошла 26 января. В Следственном управлении СК РФ по Пензенской области сообщали, что в турбинном цехе произошли разрыв паропровода, а также частичное обрушение кровли. В результате погиб работник 1964 года рождения.

По словам представителей регионального управления ФСБ, крышку насосного механизма подачи давления сорвало под большим давлением. Она ударила вверх и повредила несущие балки. В результате порядка 600 кв. м кровли обрушилось на паропровод, поэтому окружающие услышали громкий хлопок.

После аварии на ТЭЦ-1 в Пензе начались перебои с отоплением.