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Общество | Крышу главного корпуса ТЭЦ-1 восстановят до 16 июня

20.04.2017|15:25
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На пензенской ТЭЦ-1 приступили к основным работам по восстановлению постоянной кровли. До настоящего момента крыша пострадавшего после аварии главного корпуса энергообъекта была укрыта временным материалом, сообщил ИА «ПензаИнформ» представитель ПАО «Т Плюс» Андрей Баркалов.

Разработанный в Новосибирске проект на производство и монтаж кровли прошел необходимые экспертизы и согласования, новые фермы изготовлены в Мордовии, закуплено современное покрытие, сделанное из сэндвич-панелей с мягким теплоизоляционным наполнителем.

Бригада промышленных альпинистов уже приступила к работам по усилению консолей колонн (опалубке и заливке, установке металлических бандажей) по парапету обрушенного участка.

Восстановить кровлю планируется до 16 июня 2017 года.

Напомним: авария на ТЭЦ-1 произошла 26 января. В Следственном управлении СК РФ по Пензенской области сообщали, что в турбинном цехе произошли разрыв паропровода, а также частичное обрушение кровли. В результате погиб работник 1964 года рождения.

По словам представителей регионального управления ФСБ, крышку насосного механизма подачи давления сорвало под большим давлением. Она ударила вверх и повредила несущие балки. В результате порядка 600 кв. м кровли обрушилось на паропровод, поэтому окружающие услышали громкий хлопок.

После аварии на ТЭЦ-1 в Пензе начались перебои с отоплением.

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Гость|20.04.2017 15:53|

Может лучше раздвижную крышу? Как зима наступит, так и раскрыли створки...

Гость|20.04.2017 16:12|

Гость писал(a):

и уводят ресурсы через офшоры.
И правильно делают, дай Бог им здоровья и процветания.

Гость|20.04.2017 16:13|

Компания «Т Плюс» миллиардера Виктора Вексельберга опровергла информацию о том, что она в течение нескольких лет выводила деньги в иностранные юрисдикции.

Гость|20.04.2017 16:39|

Гость писал(a):

Компания «Т Плюс» миллиардера Виктора Вексельберга опровергла информацию о том, что она в течение нескольких лет выводила деньги в иностранные юрисдикции.
Следствие по делу Гейзера.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми продолжается расследование уголовного дела в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (далее – ЗАО «КЭС» (реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т Плюс»), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Фигурантами уголовного дела являются Михаил Слободин, Евгений Ольховик (в настоящее время управляющий директор группы компаний "Ренова"), Борис Вайнзихер (в настоящее время генеральный директор ПАО «Т Плюс»), являвшиеся руководителями ЗАО «КЭС» в период с 2007 по 2014 годы, и другие пока неустановленные лица.

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