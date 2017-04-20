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Общество | Более 40 семей внесли деньги в строительство незаконного здания в Междуречье

20.04.2017|15:06
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К концу лета здание в Междуречье будет ликвидировано. Срок окончания работ по сносу самовольно возведенного строения обозначен на информационной вывеске. Но у людей, которые рассчитывали жить там, есть еще надежда спасти трехэтажку от демонтажа. Они собрались у Первомайского районного суда, чтобы приостановить действия приставов.

«Где справедливость? Мы остались беззащитны. Такая же ситуация на улице Гоголя, но там почему-то дали отсрочку, а у нас начали разбирать», - пожаловалась горожанка Татьяна Есюнина.

«Я снимаю квартиру, дети ютятся у моих родителей», - посетовала другая пензячка.

Напомним, что четыре года назад представители администрации города заявили о том, что розовая трехэтажка и здание из серых блоков не имеют права на существование.

Чиновники предложили снести пристрой, чтобы попытаться узаконить два подъезда. Однако это так и не было сделано. В июне 2016-го подрядная организация приступила к принудительному сносу.

«Эти строения - и розовое, и серое - подлежат сносу. Они оба считаются незаконными», - подчеркнула начальник межрайонного отдела УФСПП России по области Вера Артемова.

Больше 40 семей вложили деньги в это здание. Теперь люди без участия застройщика обивают пороги различных инстанций.

«Все документы у нас есть», - заверили пензенцы.

По словам собравшихся, земельный участок, на котором располагается здание, находится в собственности.

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