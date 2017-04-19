19.04.2017 | 09:37

В Пензенской области с начала 2017 года по информации, полученной от неравнодушных граждан, сотрудники ГИБДД задержали 112 водителей в состоянии опьянения.

Вместе с тем по видеоматериалам, направленным участниками дорожного движения, 94 водителя были привлечены к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

«Призываем граждан, располагающих информацией о правонарушениях в области безопасности дорожного движения, особенно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщать в дежурную часть ГИБДД по телефонам 59-90-02, 59-90-03 или по номеру 02 (для мобильных 020). Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

В случае если вы стали свидетелем грубого пренебрежения правилами дорожного движения и располагаете соответствующими фото- либо видеоматериалами, их можно направить на официальный сайт Госавтоинспекции http://www.gibdd.ru/letter», - обращается к жителям Сурского края отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.