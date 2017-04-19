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Общество | Жителей области просят сообщать о водителях-нарушителях в ГИБДД

19.04.2017|09:37
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В Пензенской области с начала 2017 года по информации, полученной от неравнодушных граждан, сотрудники ГИБДД задержали 112 водителей в состоянии опьянения.

Вместе с тем по видеоматериалам, направленным участниками дорожного движения, 94 водителя были привлечены к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

«Призываем граждан, располагающих информацией о правонарушениях в области безопасности дорожного движения, особенно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщать в дежурную часть ГИБДД по телефонам 59-90-02, 59-90-03 или по номеру 02 (для мобильных 020). Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.

В случае если вы стали свидетелем грубого пренебрежения правилами дорожного движения и располагаете соответствующими фото- либо видеоматериалами, их можно направить на официальный сайт Госавтоинспекции http://www.gibdd.ru/letter», - обращается к жителям Сурского края отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

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Гость|19.04.2017 09:59|

что и маршрутчиков будут штрафовать?

Гость|19.04.2017 10:06|

penzainform.ru писал(a):

В случае если вы стали свидетелем грубого пренебрежения правилами дорожного движения и располагаете соответствующими фото- либо видеоматериалами, их можно направить на официальный сайт Госавтоинспекции http://www.gibdd.ru/letter»
Это что получается система "безопасный город" не работает что ли?

Гость|19.04.2017 10:07|

нужно ужесточать наказание за езду в пьяном виде. А то сейчас заедут за угол и выпрыгивают из машины и попробуй докажи их вину. Все быдло стало грамотным

Гость|19.04.2017 10:09|

Гость писал(a):

Это что получается система "безопасный город" не работает что ли?
безопасный город работает, только пьяные сволочи научились выкручиваться из этой ситуации.

Гость|19.04.2017 10:12|

А я не сообщу!

Гость|19.04.2017 10:15|

в том же вконтакте полно групп, где регулярно выкладывают нарушителей.

Админами вместо защиты попов - давно пора сделать раздел на этом портале для подобных видео. В нормальных городах это давно сделано.

но видимо защита вымысла - важнее.

Гость|19.04.2017 10:17|

и что толку? я отсылал два видео в ГИБДД - одно массовое нарушение маршрутками на перекрестке Лермонтова-Кирова, второе час съемки как народ поворачивает под знак на Свердлова-Набережная_Мойки.

Результат нулевой, ни ответа ни привета.

Если сами не хотите работать, хоть реагируйте на присылаемое видео!

Гость|19.04.2017 10:22|

Гость писал(a):

я отсылал два видео в ГИБДД
Шли больше! И тебя как-нить коснётся! И на тебя телега придёт! Никуда не денешься! Система "когда крайнего нет, его назначают" еще работает!

Гость|19.04.2017 10:28|

За грубые нарушения надо сливать Пьяный, ждпереезд... И пешеходов тоже надо сливать кто ходит где попало.

Гость|19.04.2017 10:30|

Гость писал(a):

И на тебя телега придёт!
да я и не против.

Нарушил-заплатил - вполне нормальный принцип.

или ты как наглое быдло привык ездить и ни за что не отвечать? Хрен тебе, регистраторы кругом уже стоят.

Лучше бы ввели систему - 10% от штрафа - автору видео. Вот тогда бы и порядок на дороге был.

Как нарушать - все герои, как отвечать - сыкло и нищеброды.

Имя: Гость
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