Во вторник, 18 апреля, в Пензе состоялось выездное совещание рабочей группы по оформлению сквера Бессмертного полка.
Ранее сообщалось, что в сквере замостят дорожки, дополнительно высадят кустарники, установят лавочки и фонари.
«Кроме того, здесь предполагается разместить экспозицию, повествующую об истории проведения в Пензе Всероссийской акции «Бессмертный полк», - уточнили в пресс-службе мэрии.
По словам начальника управления культуры областного центра Веры Фейгиной, в настоящее время уже отобрана первая часть фотографий, которые появятся на стендах в начале мая.
«Жители города и его гости, все, кто участвовал в движении «Бессмертный полк» на протяжении всех этих лет, смогут на фотографиях узнать себя, и конечно, это будет зона притяжения, мы так считаем», - добавила Вера Фейгина.
Напомним: от горожан поступило предложение территорию на улице Карпинского, прилегающую к памятнику Победы, сделать тематической и назвать сквером Бессмертного полка.
8 апреля, во время общегородского субботника, в котором принял участие мэр Пензы Виктор Кувайцев, были намечены предполагаемые границы сквера.
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