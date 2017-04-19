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Общество | В Пензе появится экспозиция об истории акции «Бессмертный полк»

19.04.2017|11:41
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Во вторник, 18 апреля, в Пензе состоялось выездное совещание рабочей группы по оформлению сквера Бессмертного полка.

Ранее сообщалось, что в сквере замостят дорожки, дополнительно высадят кустарники, установят лавочки и фонари.

«Кроме того, здесь предполагается разместить экспозицию, повествующую об истории проведения в Пензе Всероссийской акции «Бессмертный полк», - уточнили в пресс-службе мэрии.

По словам начальника управления культуры областного центра Веры Фейгиной, в настоящее время уже отобрана первая часть фотографий, которые появятся на стендах в начале мая.

«Жители города и его гости, все, кто участвовал в движении «Бессмертный полк» на протяжении всех этих лет, смогут на фотографиях узнать себя, и конечно, это будет зона притяжения, мы так считаем», - добавила Вера Фейгина.

Напомним: от горожан поступило предложение территорию на улице Карпинского, прилегающую к памятнику Победы, сделать тематической и назвать сквером Бессмертного полка.

8 апреля, во время общегородского субботника, в котором принял участие мэр Пензы Виктор Кувайцев, были намечены предполагаемые границы сквера.

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Гость|19.04.2017 12:34|

Только фотку Николая 2го не берите в экспозицию. Одна шизофреничка носила в Крыму.

Гость|19.04.2017 12:40|

Ей можно она и приясиги по несколько раз принимает в разных государствах. То у неё эконы плачут.

Гость|19.04.2017 12:58|

там расскажут, почему некоторые бывшие прокуроры на 9е мая несут портрет Николая2, вместе с фотками погибших солдат?

Гость|19.04.2017 13:06|

В конце мая 2015 года основатели движения «Бессмертный полк» опубликовали открытое письмо к Владимиру Путину, в котором сообщили о появлении предложений к членам движения от представителей из ОП и ОНФ работать координаторами, но уже «на окладе, с записью в трудовой книжке, под опекой данных структур», что влечет за собой нормальное финансирование и организацию. По словам господина Лапенкова, из «низовой, народной инициативы» хотят сделать подотчётную организацию, а предстоящий съезд как раз призван подготовить для неё площадку: «Наши координаторы не хотят участвовать в политике, но перед ними выбор: они опасаются, что, если они не поедут на эти съезды, потом у них могут возникнуть проблемы с проведением акций на 9 Мая». Авторы письма просят президента РФ отказаться от «замены назначенными функционерами-„полководцами“ действующих координаторов» и сохранить «существующую не первый год модель организации», построенную на взаимодействии с местными властями напрямую, без посредников в виде партийных и любых других структур

Гость|19.04.2017 13:12|

Гость писал(a):

некоторые бывшие прокуроры на 9е мая несут портрет Николая2
а почему бы и нет?

Гость|19.04.2017 13:31|

надо новость писать по факту когда сквер сделают, а не про совещание

Гость|19.04.2017 13:39|

Российские врачи бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/medico

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