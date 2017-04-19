19.04.2017 | 11:41

Во вторник, 18 апреля, в Пензе состоялось выездное совещание рабочей группы по оформлению сквера Бессмертного полка.

Ранее сообщалось, что в сквере замостят дорожки, дополнительно высадят кустарники, установят лавочки и фонари.

«Кроме того, здесь предполагается разместить экспозицию, повествующую об истории проведения в Пензе Всероссийской акции «Бессмертный полк», - уточнили в пресс-службе мэрии.

По словам начальника управления культуры областного центра Веры Фейгиной, в настоящее время уже отобрана первая часть фотографий, которые появятся на стендах в начале мая.

«Жители города и его гости, все, кто участвовал в движении «Бессмертный полк» на протяжении всех этих лет, смогут на фотографиях узнать себя, и конечно, это будет зона притяжения, мы так считаем», - добавила Вера Фейгина.

Напомним: от горожан поступило предложение территорию на улице Карпинского, прилегающую к памятнику Победы, сделать тематической и назвать сквером Бессмертного полка.

8 апреля, во время общегородского субботника, в котором принял участие мэр Пензы Виктор Кувайцев, были намечены предполагаемые границы сквера.