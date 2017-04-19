19.04.2017 | 17:58

Пензячка Людмила Мыскина стала жертвой мошенников. Ими оказались сотрудники одной из частных клиник, она позиционирует себя как международная. Под предлогом бесплатной диагностики здоровья в офис в Арбекове заманивали горожан, в основном женщин в возрасте 50 лет и старше.

При обследовании у клиентов выявляли заболевания и предлагали лечебные процедуры, но уже за деньги.

«Когда я пришла к ним, мне дали бумажку, где я указала все свои заболевания. Они предложили мне вылечить позвоночник», - рассказала Людмила Мыскина.

Людмила Мыскина - одна из 100 человек, которые обратились в полицию и рассказали о буквально навязанном дорогостоящем лечении. В клинике клиентам предлагали оформить кредитный договор, а не документ на оказание медицинских услуг. Бесплатная диагностика выливалась в крупную сумму - от 50 до 200 тысяч рублей.

«По факту мошенничества в особо крупном размере были задержаны сотрудники фирмы - всего 12 человек», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое руководителей - жители Краснодарского края, они находятся под стражей. В офисе клиники прошли обыски, все лекарственные препараты отправлены на экспертизу. Там же обнаружены и несколько чемоданов с косметикой, вокруг которой тоже не раз разгорались скандалы.

Все обязанности в этой организации четко разделены. Диспетчеры обзванивали население, старались как можно больше людей зазвать на бесплатную диагностику. За невыполнение плана по привлечению клиентов - штраф.

«Оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имеющие медицинского образования. Полицейские установили, что комплексную диагностику здоровья проводил автомеханик», - уточнила Ирина Волк.

«Нам показывали, как работать на аппарате диагностики, говорили, что у него есть лицензия и сертификаты, уточняли, что медицинское образование не нужно», - рассказал бывший сотрудник компании.

В настоящее время полицейские устанавливают всех пострадавших от деятельности клиники.