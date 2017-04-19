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Общество | В Городе Спутнике прошли «Апрельские старты»

19.04.2017|11:52
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В субботу, 15 апреля, в Городе Спутнике состоялся спортивный праздник «Апрельские старты», целью которого стала популяризация активного образа жизни. Организатором таких мероприятий традиционно выступает строительный холдинг «Термодом».

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Их ждали увлекательные испытания: прыжки в мешках, через скакалку, челночный бег, хождение по канату, спортивные загадки и другие интересные конкурсы.

В общей сложности на празднике состязались около 70 человек.

По окончании мероприятия призеры и участники стартов были награждены памятными подарками от строительного холдинга «Термодом» и партнеров.

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