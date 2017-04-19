19.04.2017 | 11:52

В субботу, 15 апреля, в Городе Спутнике состоялся спортивный праздник «Апрельские старты», целью которого стала популяризация активного образа жизни. Организатором таких мероприятий традиционно выступает строительный холдинг «Термодом».

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Их ждали увлекательные испытания: прыжки в мешках, через скакалку, челночный бег, хождение по канату, спортивные загадки и другие интересные конкурсы.

В общей сложности на празднике состязались около 70 человек.

По окончании мероприятия призеры и участники стартов были награждены памятными подарками от строительного холдинга «Термодом» и партнеров.