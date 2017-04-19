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Общество | Умные устройства от Life Control теперь можно купить по всей России

19.04.2017|10:48
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Умные устройства от Life Control можно приобрести по всей стране. Компания открывает продажи в салонах «МегаФона», расположенных в 46 крупнейших городах России.

«Пилотный запуск Life Control состоялся в декабре 2016 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На протяжении нескольких месяцев мы собирали отзывы клиентов. В результате значительно изменились алгоритмы работы некоторых устройств, а логика управления приборами стала проще и понятнее. Наша система постоянно улучшается, появляются новые функции, многие из которых подсказаны пользователями», - говорит Сергей Соболев, руководитель по развитию IoT проектов MegaLabs.

Управление системой осуществляется через портал Lifecontrol.ru, а также через мобильное приложение, установленное на смартфоне или планшете. Пользователь дистанционно управляет системой, самостоятельно задает параметры работы устройств, а также сценарии их совместной работы. Информация о важных событиях в режиме реального времени поступает к владельцу в виде push-уведомлений или сообщений электронной почты.

«Компания «МегаФон» первым из операторов представила комплексную систему «умного дома», которую отличает широкий функционал и невысокая цена. Начальный этап реализации проекта и сбора обратной связи первых пользователей завершен, и я с радостью хочу предложить всем жителям нашей страны воспользоваться новыми возможностями, которые предоставляет Life Control», - говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона».

Мобильное приложение Life Control можно загрузить из Google Play и App Store. Подробнее о системе можно узнать на сайте Lifecontrol.ru и на YouTube-канале Life Control.

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