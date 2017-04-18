18.04.2017 | 16:45

В Пензе акционерное общество «Тандер» привлечено к административной ответственности за нарушение санитарных правил при сборе твердых бытовых отходов.

В ходе расследования было установлено, что у магазина «Магнит», расположенного на улице Ладожской, 124, контейнер для сбора мусора находился на расстоянии 1,2 м от стены магазина и в зоне разгрузки товаров, что является нарушением.

Кроме того, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на 2/3 контейнер был заполнен отходами.

Суд признал АО «Тандер» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и назначил наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.