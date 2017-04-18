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Общество | В пензенском «Магните» выявили нарушения правил сбора мусора

18.04.2017|16:45
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В Пензе акционерное общество «Тандер» привлечено к административной ответственности за нарушение санитарных правил при сборе твердых бытовых отходов.

В ходе расследования было установлено, что у магазина «Магнит», расположенного на улице Ладожской, 124, контейнер для сбора мусора находился на расстоянии 1,2 м от стены магазина и в зоне разгрузки товаров, что является нарушением.

Кроме того, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на 2/3 контейнер был заполнен отходами.

Суд признал АО «Тандер» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и назначил наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

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Гость|18.04.2017 17:32|

Что, из контейнера опять на прилавок далеко носить?

Гость|18.04.2017 17:49|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на 2/3 контейнер был заполнен отходами.
Это хорошо или плохо и как может повлиять на обстановку в городе в связи с повышенной опасностью террористических актов?

Имя: Гость
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