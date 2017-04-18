18.04.2017 | 10:29

В Пензе при областном правительстве создан совет по вопросам развития русского языка. Соответствующее постановление было подписано губернатором Иваном Белозерцевым в понедельник, 17 апреля.

Председателем совета назначен зампред регионального правительства Олег Ягов, его заместителями - министр образования области Александр Воронков и министр культуры и туризма области Татьяна Курдова.

Кроме того, в рабочий состав вошли поэтесса Марина Герасимова, заведующая кафедрой «Русский язык и методика преподавания русского языка» педагогического института имени В. Г. Белинского ПГУ Галина Канакина, главный редактор журнала «Сура» Борис Шигин и другие.

Совещательный орган создан для того, чтобы рассматривать и предлагать правительству идеи по поддержке, развитию, распространению и сохранению чистоты русского языка на территории региона.

Также совет призван содействовать повышению культуры владения русским языком, разрабатывать предложения по улучшению подготовки специалистов, деятельность которых связана с профессиональным его использованием.

Для реализации своих функций члены совета будут сотрудничать с органами местного самоуправления и общественными объединениями, привлекать экспертов и специалистов.

Все решения, которые примет совет, будут носить рекомендательный характер.