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Общество | В Пензенской области создали совет по развитию русского языка

18.04.2017|10:29
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В Пензе при областном правительстве создан совет по вопросам развития русского языка. Соответствующее постановление было подписано губернатором Иваном Белозерцевым в понедельник, 17 апреля.

Председателем совета назначен зампред регионального правительства Олег Ягов, его заместителями - министр образования области Александр Воронков и министр культуры и туризма области Татьяна Курдова.

Кроме того, в рабочий состав вошли поэтесса Марина Герасимова, заведующая кафедрой «Русский язык и методика преподавания русского языка» педагогического института имени В. Г. Белинского ПГУ Галина Канакина, главный редактор журнала «Сура» Борис Шигин и другие.

Совещательный орган создан для того, чтобы рассматривать и предлагать правительству идеи по поддержке, развитию, распространению и сохранению чистоты русского языка на территории региона.

Также совет призван содействовать повышению культуры владения русским языком, разрабатывать предложения по улучшению подготовки специалистов, деятельность которых связана с профессиональным его использованием.

Для реализации своих функций члены совета будут сотрудничать с органами местного самоуправления и общественными объединениями, привлекать экспертов и специалистов.

Все решения, которые примет совет, будут носить рекомендательный характер.

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Гость|18.04.2017 10:52|

penzainform.ru писал(a):

Совещательный орган создан для того, чтобы рассматривать и предлагать правительству идеи по поддержке, развитию, распространению и сохранению чистоты русского языка на территории региона.
Развитием только не занимайтесь. А то "огнеборцы" и прочие перлы журналистов надоели.

Гость|18.04.2017 11:07|

Гость писал(a):

А то "огнеборцы" и прочие перлы журналистов надоели.
А еще есть "железные кони", "столица Сурского края", "Пензенская ГУБЕРНИЯ" и прочие велокобуртасские наречия...

Гость|18.04.2017 11:09|

ну так саня кислай сам вводил в оборот сии наречия, сам он, как известно, буртасских кровей будет

Гость|18.04.2017 11:26|

хотелось бы воспросить:чем всё таки сей совет конкретно будет заниматься кроме как повышать,разрабатывать,привлекать и сотрудничать?

Гость|18.04.2017 11:31|

penzainform.ru писал(a):

вошли поэтесса Марина Герасимова,
шо за поэтесса? хочу знать, о чем пишет?

Имя: Гость
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