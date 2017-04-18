18.04.2017 | 11:47

Во вторник, 25 апреля, в Пензенской области пустят дополнительные электрички.

В связи с тем, что Радоница – День поминовения усопших - губернатором Иваном Белозерцевым объявлена выходным днем, министерство промышленности региона приняло решение о назначении дополнительных пригородных поездов.

Электричка № 6115 отправится со станции Белинской в 10:29, прибудет на станцию Пачелма в 11:37.

Электричка № 6110 отправится со станции Пачелма в 14:33, прибудет в 15:43 на станцию Белинскую.

Напомним: В Пензе 23 и 25 апреля, на Красную горку и Радоницу, организуют движение общественного транспорта от Пензы-I до Восточного кладбища. Автобусы будут ходить с 6:30 до 16:00. Стоимость проезда составит 20 рублей.