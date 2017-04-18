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Общество | В Пензе студенты высказались за ужесточение борьбы с коррупцией

18.04.2017|15:30
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Во вторник, 18 апреля, в ПГУ состоялось заседание круглого стола, темой которого стало противодействие коррупции в Российской Федерации. Его организатором выступил совет общественности по противодействию бытовой коррупции при главе администрации Пензы.

Начальник отдела противодействия коррупции администрации Пензы Дмитрий Моргунов, обращаясь к студентам, отметил, что коррупционные проявления встречаются практически во всех организациях и сферах.

«Сегодня мы собрались, чтобы вместе обсудить возможные решения проблемы», - обозначил он цель круглого стола.

Член совета общественности Михаил Шахов добавил, что коррупция - это зло, разрушающее устои государства.

«Бытовая коррупция идет из семьи. Все мы знаем: если надо что-то сделать, нужно что-то отнести. Увы, мы учимся такой модели поведения у родителей. Вы не должны развивать в себе это, а мы, глядя на вас, будем пресекать это в себе», - заявил он.

Начальник отдела противодействия коррупции УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Владимир Моргунов признал, что коррупция, скорее всего, будет существовать всегда, но государство всегда будет с ней бороться.

«Если вы, подрастающее поколение, не хотите пожинать в будущем плоды своего бездействия, отнеситесь к этой проблематике серьезно. Не позволяйте себе слабости, о которых вы думаете, желая получить какие-то преференции при сдаче экзамена, зачета. Чтобы общество постепенно менялось, вам нужно так формировать свое сознание, чтобы явление коррупции вам было чуждо», - призвал Владимир Моргунов.

По его мнению, эффективные средства борьбы с этим явлением - профилактика и наказание. «Ответственность за коррупционные преступления год от года ужесточается. Государство с этого вектора сворачивать не будет», - предупредил полицейский.

В ходе обсуждения заявленной темы студенты выяснили, что коррупция в мире существует с древнейших времен - с момента появления первых законов. Молодые люди высказались за то, что меры борьбы с ней должны быть более жесткими и бескомпромиссными, для чего требуется внесение изменений в законодательство.

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Гость|18.04.2017 15:40|

Типа "пчелы против меда". Прикольненько

Гость|18.04.2017 15:41|

Есть ли хоть один человек в этом Мире, который не разу не участвовал в коррупционной ситуации? Неа. Какова реальность, таковы и мы.

Гость|18.04.2017 15:51|

Посадки будут? Я имею в виду студентов?

Гость|18.04.2017 15:52|

penzainform.ru писал(a):

Член совета общественности Михаил Шахов добавил, что коррупция - это зло, разрушающее устои государства.
Ну не лицемер?

Гость|18.04.2017 16:00|

Студенты высказались,и,понесли преподам за зачеты

Гость|18.04.2017 16:02|

Если бы эти студенты и их родители не давали взятки при поступлении,сдаче экзаменов,сессий и тд. Или эти студенты не ходят на лекции к тем преподавателям которые говорят в открытую сдать столько то перед сессией?они разве объявляли бойкот таким преподавателям?НЕТ!Такое бла бла бла меня бесит!они ни чем по сути и не отличаются от наших депутатов)))одно бла бла бла и круглые столы)))

Гость|18.04.2017 16:03|

Мы клали преподу в ящик стола пузырь водки. В далёком 1992 году.Как он был счастлив!

Гость|18.04.2017 16:04|

penzainform.ru писал(a):

Начальник отдела противодействия коррупции УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Владимир Моргунов признал, что коррупция, скорее всего, будет существовать всегда
В укатайку! Нет, мне определённо нравятся эти ребята, которые говорят, что их задача не победить коррупцию, а бороться с ней. Если бы проводился чемпионат на звание лучшего дармоеда, то они бы победили..нет, пожалуй бы взяли серебро, метеорологов всё равно никому не догнать.

Гость|18.04.2017 16:14|

Гость писал(a):

Гость|18.04.2017 16:07|

Жена-мужу:

-Ну ты дурак!Если бы был конкурс дураков,ты бы занял второе место!

-А чего ж не первое?

-Потому,что ты дурак!

Почему то про Пензу сразу подумалось.

Гость|18.04.2017 16:19|

Че тут разглагольствовать? Идите и боритесь: МУП по очистке города продало все имущество, сдало в аренду транспорт а потом на бюджетные средства брало их в аренду. Чиновники не замечают самостроя, а потом на бюджетные средства сносят их. Коррупция просто орет "Боритесь со мной", а они там бла-бла-бла.

Имя: Гость
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