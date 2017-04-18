18.04.2017 | 15:30

Во вторник, 18 апреля, в ПГУ состоялось заседание круглого стола, темой которого стало противодействие коррупции в Российской Федерации. Его организатором выступил совет общественности по противодействию бытовой коррупции при главе администрации Пензы.

Начальник отдела противодействия коррупции администрации Пензы Дмитрий Моргунов, обращаясь к студентам, отметил, что коррупционные проявления встречаются практически во всех организациях и сферах.

«Сегодня мы собрались, чтобы вместе обсудить возможные решения проблемы», - обозначил он цель круглого стола.

Член совета общественности Михаил Шахов добавил, что коррупция - это зло, разрушающее устои государства.

«Бытовая коррупция идет из семьи. Все мы знаем: если надо что-то сделать, нужно что-то отнести. Увы, мы учимся такой модели поведения у родителей. Вы не должны развивать в себе это, а мы, глядя на вас, будем пресекать это в себе», - заявил он.

Начальник отдела противодействия коррупции УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Владимир Моргунов признал, что коррупция, скорее всего, будет существовать всегда, но государство всегда будет с ней бороться.

«Если вы, подрастающее поколение, не хотите пожинать в будущем плоды своего бездействия, отнеситесь к этой проблематике серьезно. Не позволяйте себе слабости, о которых вы думаете, желая получить какие-то преференции при сдаче экзамена, зачета. Чтобы общество постепенно менялось, вам нужно так формировать свое сознание, чтобы явление коррупции вам было чуждо», - призвал Владимир Моргунов.

По его мнению, эффективные средства борьбы с этим явлением - профилактика и наказание. «Ответственность за коррупционные преступления год от года ужесточается. Государство с этого вектора сворачивать не будет», - предупредил полицейский.

В ходе обсуждения заявленной темы студенты выяснили, что коррупция в мире существует с древнейших времен - с момента появления первых законов. Молодые люди высказались за то, что меры борьбы с ней должны быть более жесткими и бескомпромиссными, для чего требуется внесение изменений в законодательство.