18.04.2017 | 16:25

11 педагогов вышли на финишную прямую областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2017». В предыдущем этапе участвовали представители всех муниципалитетов региона. Жюри определило лучших.

«Педагоги очень разные, у каждого своя харизма. В этом году активно представлены учителя русского языка и литературы», - отметила первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Среди них оказался Александр Данюк. Молодой человек поделился своим опытом и наработками в области гуманной педагогики. Она не означает, что ребенок может не делать домашнего задания и не выполнять ряд определенных требований, как некоторые ошибочно думают. Такая система должна помочь школьнику почувствовать себя настоящей личностью.

«Мы используем прием дорисовывания, когда как бы дорисовываем в ребенке качества, которых в нем нет, а потом он становится таким. Кричать на детей бесполезно. Я стараюсь использовать другие методы», - отметил Александр.

В первый день конкурса участники показали свои мастер-классы. Впереди их ждут еще несколько испытаний.