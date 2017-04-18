В Пензе прошла выставка тюнингованных транспортных средств.
«Здесь представлены машины, которые участвуют в кроссах, соревнуются в дрифте, а также те, что ежедневно ездят по городу, просто оформленные в особом стиле», - уточнил организатор выставки Михаил Павлов.
Одни участники оглушали пензенцев мощной аудиосистемой, установленной в их автомобилях, другие демонстрировали максимально низкую посадку своего «железного коня».
А для Сергея Бычкова важна скорость и маневренность машины. На своей «шестерке» он принимал участие в зимнем чемпионате по дрифту.
Для гонок пришлось немного усовершенствовать классику отечественного автопрома.
«Увеличили в два раза мощность двигателя, есть спортивная подвеска, у колес большой выворот», - рассказал Сергей.
Придурки...