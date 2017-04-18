18.04.2017 | 14:21

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся во вторник, 18 апреля, глава города Валерий Савельев представил депутатам отчет о своей работе за 2016 год.

Он остановился на основных направлениях деятельности думы: принятии нормативно-правовых актов, внесении изменений в Устав Пензы, контроле за благоустройством, реализацией генплана, застройкой города и другими.

По данным Валерия Савельева, в минувшем году к депутатам городской думы обратились 249 жителей Пензы. 52 вопроса (21%) были решены положительно, а горожане получили разъяснения. Остальные 197 заявлений находятся на контроле, работа над ними продолжается.

Из общего числа обращений 120 (48%) касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, 28 (11%) были связаны с транспортным обслуживанием, в 32 случаях (13%) вопросы касались землепользования и индивидуального строительства, в 25 (10%) - торговли, в 19 (8%) - здравоохранения.

Также думцам поступило 18 жалоб на жилищные условия (7%), 7 запросов, связанных с решениями суда и прокуратуры (3%), и несколько обращений на другие темы.