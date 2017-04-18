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Общество | Туроператор «Библио Глобус» не осуществлял СМС-рассылку пензенцам

18.04.2017|10:24
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Туроператор «Библио Глобус» никогда не осуществлял и не осуществляет СМС-рассылку от своего имени. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в PR-отделе организации.

Напомним: 12 апреля комиссия областного управления Федеральной антимонопольной службы России признала СМС-рекламу от имени «Библио Глобус» противоречащей требованиям закона «О рекламе».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, поводом для рассмотрения дела стало заявление пензенца, который потребовал избавить его от рекламного спама.

Однако рассылка осуществлялась от другого юридического лица со схожим именем, пояснили в PR-отделе. Таким образом, информация о нарушении туроператором «Библио Глобус» закона «О рекламе» не является достоверной.

Редакция приносит свои извинения туроператору «Библио Глобус».

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Гость|18.04.2017 11:00|

Библио Глобус классный туроператор, всегда ему доверяли...

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