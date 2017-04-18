18.04.2017 | 10:24

Туроператор «Библио Глобус» никогда не осуществлял и не осуществляет СМС-рассылку от своего имени. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в PR-отделе организации.

Напомним: 12 апреля комиссия областного управления Федеральной антимонопольной службы России признала СМС-рекламу от имени «Библио Глобус» противоречащей требованиям закона «О рекламе».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, поводом для рассмотрения дела стало заявление пензенца, который потребовал избавить его от рекламного спама.

Однако рассылка осуществлялась от другого юридического лица со схожим именем, пояснили в PR-отделе. Таким образом, информация о нарушении туроператором «Библио Глобус» закона «О рекламе» не является достоверной.

Редакция приносит свои извинения туроператору «Библио Глобус».