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Общество | Пензенцам предложили вспомнить историю Великой Отечественной войны

18.04.2017|09:27
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В субботу, 22 апреля, в Пензенской области состоится международная акция «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны».

Во время теста, который проводится по всей стране в одно и то же время (в 11:00 по местному времени), участникам предстоит ответить на 30 вопросов, связанных с разными аспектами истории Великой Отечественной войны.

Так, необходимо будет вспомнить факты, связанные с освобождением Европы от фашизма, крупнейшие битвы и героев войны, партизанское движение.

В Пензенской области организуют более 30 площадок на базе образовательных организаций.

«Желающим принять участие в акции и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны необходимо прийти 22 апреля в среднюю школу № 28 имени В. О. Ключевского (г. Пенза, ул. Краснова, 19) с паспортом для регистрации, которая продлится с 10:20 до 10:55. Само тестирование начнется в 11:00», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|18.04.2017 09:54|

Ага, вся история ВОВ будет на автостоянке перед школой.

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