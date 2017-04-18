18.04.2017 | 09:27

В субботу, 22 апреля, в Пензенской области состоится международная акция «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны».

Во время теста, который проводится по всей стране в одно и то же время (в 11:00 по местному времени), участникам предстоит ответить на 30 вопросов, связанных с разными аспектами истории Великой Отечественной войны.

Так, необходимо будет вспомнить факты, связанные с освобождением Европы от фашизма, крупнейшие битвы и героев войны, партизанское движение.

В Пензенской области организуют более 30 площадок на базе образовательных организаций.

«Желающим принять участие в акции и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны необходимо прийти 22 апреля в среднюю школу № 28 имени В. О. Ключевского (г. Пенза, ул. Краснова, 19) с паспортом для регистрации, которая продлится с 10:20 до 10:55. Само тестирование начнется в 11:00», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.