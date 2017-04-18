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Общество | На строительство водопровода в поселке Лесном заложено 3 млн рублей

18.04.2017|09:22
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Строительство магистральной водопроводной сети до поселка Лесного в Пензе включено в подпрограмму «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы», которая, в свою очередь, является разделом муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2020 годы».

Жители Лесного много лет мучаются из-за отсутствия качественной воды и нормальной канализации. Напомним: еще в 2011-м суд вынес приговор бывшему начальнику УФСИН по Пензенской области Александру Суменкову и его заместителю Льву Куликову, которые присвоили более девяти миллионов рублей, направленных на промывку системы канализации и отопления в колонии.

В 2014 году была заказана проектно-сметная документация на водопровод и канализацию. Однако проблемы с водоснабжением в Лесном не прекратились.

В июле 2016 года из кранов жителей поселка вместо чистой и прозрачной воды потекла грязная жидкость, причем подача ее производилась с перерывами.

В августе заместитель начальника городского управления ЖКХ Михаил Глушков доложил, что проектно-сметная документация на строительство сетей водоснабжения и отведения для поселка уже разработана, само строительство запланировано на 2017 год.

Теперь появилась надежда, что проблемы с водоснабжением и канализацией в Лесном будут решены.

«В бюджете Пензы на 2017 год запланирована сумма в размере 3 млн руб. на строительно-монтажные работы. Кроме того, управление градостроительства и архитектуры направило письмо на имя главы администрации города с просьбой о выделении дополнительных бюджетных ассигнований по данному объекту в сумме 26,9 млн руб», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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