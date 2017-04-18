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Общество | Гараж пензенца мешает строительству школы на ул. Новый Кавказ

18.04.2017|17:43
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Один из жителей Пензы выбрал личные интересы и отказался сносить свою собственность, которая находится на ул. Новый Кавказ, где сейчас возводится общеобразовательное учреждение.

Еще несколько лет назад там была старая школа на 250 учеников, гаражи с ней мирно соседствовали. Но новая должна стать намного больше, по подобию той, что на ул. Ягодной.

«Данное учреждение рассчитано на 550 человек, в нем будет то же самое, за исключением бассейна», - уточнил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Прежней территории для воплощения планов не хватало. Было принято решение выкупать землю у собственников гаражей, находящихся рядом. Большинство пошли навстречу, один отказался.

«Я проживаю в соседнем доме, и гараж мне необходим», - заявил пензенец.

Администрация города и владелец гаража судились. В первой инстанции собственник строения проиграл, подал жалобу в областную, но служители Фемиды встали на сторону представителей власти.

Аргумент таков: Земельный кодекс РФ предусматривает возможность изъятия участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства или реконструкции объектов, если они предусмотрены утвержденными документами, в данном случае существует генеральный план Пензы.

«Суд вынес решение о прекращении права собственности на землю и нежилое помещение и обязал администрацию Пензы выплатить ответчику более 1 миллиона 200 тысяч рублей», - подытожила пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова.

Строители говорят, что сооружение уже мешает, и готовы его снести. Владелец спорного имущества пока еще думает, стоит ли судиться дальше. А новая школа, когда-то носившая номер 14, сейчас активно строится. Планируется, что ученики там сядут за парты уже 1 сентября.

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