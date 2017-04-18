18.04.2017 | 09:37

Сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным двух жителей Пензы, пытавшихся похитить металлолом из грузовых вагонов.

Мужчины, одному из которых 47 лет, другому 39, нуждались в деньгах и искали источник финансирования. Поздно вечером они приехали на станцию Пенза-IV, где на путях стояли пять полувагонов, груженных металлоломом.

«Убедившись, что их никто не видит, граждане залезли наверх и стали скидывать металлолом рядом с железнодорожным полотном. Во время кражи их задержали сотрудники транспортной полиции», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

Вес похищенного металлолома составил около 500 кг, ущерб оценивается в сумму более 7 000 рублей.

По факту покушения на кражу группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело.

Как сообщил начальник следственного отделения Пензенского ЛО МВД России на транспорте полковник юстиции Вадим Левашко, за это преступление предусматривается штраф в размере до двухсот тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.