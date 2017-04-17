17.04.2017 | 11:51

В Земетчинском районе выявлены два нарушения требований промышленной безопасности в деятельности ЗАО «Импульс-Инвест». Данные факты были зафиксированы во время плановой проверки 4 апреля.

Оказалось, что на элеваторе используются ленточные конвейеры и нории 1985 года выпуска, отработавшие нормативный срок службы.

Экспертиза в отношении данных технических устройств не проводилась, что является нарушением закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Во избежание аварийной ситуации Земетчинский районный суд принял решение о приостановлении деятельности по эксплуатации норий и ленточных конвейеров на 90 суток, сообщили в пресс-службе райсуда.