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Общество | В Земетчинском районе приостановлена работа устройств на элеваторе

17.04.2017|11:51
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В Земетчинском районе выявлены два нарушения требований промышленной безопасности в деятельности ЗАО «Импульс-Инвест». Данные факты были зафиксированы во время плановой проверки 4 апреля.

Оказалось, что на элеваторе используются ленточные конвейеры и нории 1985 года выпуска, отработавшие нормативный срок службы.

Экспертиза в отношении данных технических устройств не проводилась, что является нарушением закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Во избежание аварийной ситуации Земетчинский районный суд принял решение о приостановлении деятельности по эксплуатации норий и ленточных конвейеров на 90 суток, сообщили в пресс-службе райсуда.

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Гость|17.04.2017 13:02|

Добрый день.

В Земетчино и его районах остался Советский Союз, во всем. Ходишь там как в музее под названием "Утопия".

Удивили станками 85 года))) Там (в Земетчино) все 85 года!!!

Очень жалко это село.

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