В Земетчинском районе выявлены два нарушения требований промышленной безопасности в деятельности ЗАО «Импульс-Инвест». Данные факты были зафиксированы во время плановой проверки 4 апреля.
Оказалось, что на элеваторе используются ленточные конвейеры и нории 1985 года выпуска, отработавшие нормативный срок службы.
Экспертиза в отношении данных технических устройств не проводилась, что является нарушением закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Во избежание аварийной ситуации Земетчинский районный суд принял решение о приостановлении деятельности по эксплуатации норий и ленточных конвейеров на 90 суток, сообщили в пресс-службе райсуда.
Добрый день.
В Земетчино и его районах остался Советский Союз, во всем. Ходишь там как в музее под названием "Утопия".
Удивили станками 85 года))) Там (в Земетчино) все 85 года!!!
Очень жалко это село.