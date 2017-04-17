17.04.2017 | 15:48

На заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в понедельник, 17 апреля, председатель контрольно-счетной палаты Елизавета Кошель рассказала депутатам о проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП по очистке города за 2015 год и 9 месяцев 2016-го.

Елизавета Кошель обратила внимание народных избранников на то, что в 2005 году комитет по управлению муниципальным имуществом дал согласие на участие МУПа в уборке Пензы и передачу МУПом в уставной капитал ООО «Управление благоустройства и очистки города» девяти объектов недвижимости.

Эти помещения были исключены из реестра муниципального имущества Пензы. Передав их, МУП лишилось возможности полноценно осуществлять свою деятельность и оказался вынужден арендовать у данного ООО часть зданий, переданных в уставной капитал общества.

В результате увеличение затрат МУПа в 2015 году составило около 2 млн рублей, за 9 месяцев 2016-го - 1 млн 307 тыс. За период с 2007 по 2015 год предприятие получило от участия в ООО 4,5 млн рублей, а израсходовало на аренду переданной недвижимости 6,4 млн.

С 2012-го ООО «УБО города» не ведет деятельность, для которой было создано, а переданные ему помещения сдает в аренду.

В связи с этим контрольно-счетная палата предложила администрации Пензы принять меры к тому, чтобы признать сделку МУПа и ООО недействительной и вернуть имущество.

Также Елизавета Кошель сообщила, что в 2010 году по договору аренды в ООО «УБО города» были переданы два мусоровоза, купленные в 2009-м. Один из грузовиков стоит 1,5 млн рублей, другой - 2 млн. Оба транспортных средства по приказу первого заместителя главы администрации Пензы в мае 2014 года возвращены в МУП неисправными и не подлежащими ремонту.

Выслушав доклад, председатель гордумы Валерий Савельев согласился с тем, что имеются серьезные нарушения.

«Администрации нужно разобраться, почему МУП приняло два неисправных автомобиля и почему не возникло вопроса, чтобы вернуть все переданное имущество в город», - заключил он.