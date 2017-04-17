17.04.2017 | 11:41

27 и 28 апреля в Пензе пройдут соревнования «Лучший по профессии» среди мастеров строительных специальностей.

27-го числа в строящемся здании школы на улице Шевченко, в рекреации на третьем этаже, будут состязаться плиточники-отделочники. Их конкурсным заданием станет укладка напольной плитки. Чтобы показать лучший результат, нужно будет работать не только быстро, но и качественно.

На второй день соревнований намечен традиционный конкурс среди штукатуров. Для них готовится площадка в строящемся детском саду в микрорайоне Заря. Коробка трехэтажного здания уже возведена. Вскоре начнется монтаж кровли и далее сразу отделка. На этом этапе работ и будет проводиться конкурс мастеров.

«Судя по прошлогодним состязаниям, за один день силами всех участников реально оштукатурить поверхность площадью более 1 000 квадратных метров. Это станет хорошим подспорьем для ускорения строительных работ на социально значимом для Пензы объекте», - сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства области.