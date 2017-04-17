Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|17 апр 2017|13:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ливень |
-1oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  59.78  |  $  56.29
 

Общество | В Пензе штукатуры и плиточники поборются за звание лучшего

17.04.2017|11:41
Печать

27 и 28 апреля в Пензе пройдут соревнования «Лучший по профессии» среди мастеров строительных специальностей.

27-го числа в строящемся здании школы на улице Шевченко, в рекреации на третьем этаже, будут состязаться плиточники-отделочники. Их конкурсным заданием станет укладка напольной плитки. Чтобы показать лучший результат, нужно будет работать не только быстро, но и качественно.

На второй день соревнований намечен традиционный конкурс среди штукатуров. Для них готовится площадка в строящемся детском саду в микрорайоне Заря. Коробка трехэтажного здания уже возведена. Вскоре начнется монтаж кровли и далее сразу отделка. На этом этапе работ и будет проводиться конкурс мастеров.

«Судя по прошлогодним состязаниям, за один день силами всех участников реально оштукатурить поверхность площадью более 1 000 квадратных метров. Это станет хорошим подспорьем для ускорения строительных работ на социально значимом для Пензы объекте», - сообщает пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства области.

0
0
0
0
 
Гость|17.04.2017 12:55|

Даешь ещё конкурс на лучшую плитку (среди производителей), победителям (в соответствующей номинации конечно) доверят укладывать плитку!

ссылка на PenzaInform.ru

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!