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Общество | В Городе Спутнике появилась аллея Отцов

17.04.2017|15:54
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На территории новой школы Города Спутника появилась аллея Отцов. В рамках экологической акции учениками и их родителями были посажены липы, ясени, клены и рябины.

Около каждого дерева появилась табличка с фамилией семьи, которая его посадила.

«Ребята будут учиться в нашей школе 11 лет, и все эти годы они станут ухаживать за своими деревьями», - рассказал директор школы Города Спутника Александр Богачев.

Мероприятие позволило семьям познакомиться друг с другом и с учителями. Кроме того, каждая из них внесла вклад в озеленение микрорайона.

«Мы периодически устраиваем подобные акции: сажаем деревья у садиков, школы и домов вместе с жителями Города Спутника», - сообщил представитель строительного холдинга «Термодом» Евгений Буздаков.

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