17.04.2017 | 15:54

На территории новой школы Города Спутника появилась аллея Отцов. В рамках экологической акции учениками и их родителями были посажены липы, ясени, клены и рябины.

Около каждого дерева появилась табличка с фамилией семьи, которая его посадила.

«Ребята будут учиться в нашей школе 11 лет, и все эти годы они станут ухаживать за своими деревьями», - рассказал директор школы Города Спутника Александр Богачев.

Мероприятие позволило семьям познакомиться друг с другом и с учителями. Кроме того, каждая из них внесла вклад в озеленение микрорайона.

«Мы периодически устраиваем подобные акции: сажаем деревья у садиков, школы и домов вместе с жителями Города Спутника», - сообщил представитель строительного холдинга «Термодом» Евгений Буздаков.