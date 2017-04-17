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Общество | Строительство школы на Шуисте начнется до 1 июля

17.04.2017|11:55
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До 1 июля Пензе необходимо приступить к строительству школы в микрорайоне Шуист. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе планерки в областном правительстве, состоявшейся в понедельник, 17 апреля.

«Выйти на площадку нужно с таким расчетом, чтобы до 1 сентября 2018 года мы с вами эту школу построили», - обозначил сроки глава региона.

Иван Белозерцев поручил министру финансов Любови Финогеевой обсудить с городом условия софинансирования проекта и доложить ему результаты.

«Но выходить на площадку нужно, потому что школа там нужна. И тем более мы занимались вместе с городом этой проблемой почти год, проект уже есть. Надо этим заниматься», - резюмировал губернатор.

Напомним: для размещения школы на Шуисте сформирован земельный участок площадью 2,7 га в районе улицы Светлой, 1Б. Подключение к системе водоснабжения, водоотведения и электроснабжения предусмотрено от существующих сетей на улицах Клары Цеткин и Чапаева.

На земельном участке планируется разместить здание школы, объекты инженерной инфраструктуры, две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол (2 х 20 х 40 м), мини-футбольное поле (60 х 40 м), круговую беговую дорожку, совмещенную с прямой дорожкой для прыжков в длину.

Возведение образовательного учреждения на 660 мест откладывалось в связи с нехваткой средств, хотя еще в начале года чиновники планировали его появление благодаря участию в госпрограмме «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях».

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