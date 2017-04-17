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Общество | Сеть магазинов «Канцлер» предлагает скидки до 25%

17.04.2017|13:30
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Сеть магазинов «Канцлер» продлевает акцию «Выпускничок: скидки на школьный ассортимент» до 15 мая.

При приобретении товара от 1 000 рублей скидка составит 10%, от 2 000 - 15%, от 3 000 рублей -20%. Максимальная скидка - 25% - предоставляется в случае, если сумма покупки составит от 5 000 рублей.

Информацию о товарах, участвующих в акции, следует уточнять в магазинах. Найти ближайший из них можно в списке kanclers.ru/magazines.

Во всех магазинах сети вы сможете найти списки покупок, которыми удобно пользоваться во время сборов в школу. Кроме того, консультанты «Канцлера» составят набор для будущего первоклассника, исходя из индивидуальных потребностей каждого покупателя.

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