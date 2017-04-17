17.04.2017 | 10:00

С 1 июня на 68-м маршруте в Пензе автобусы малой вместимости будут заменены крупногабаритными. Об этом в понедельник, 17 апреля, на оперативном совещании в правительстве области заявил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Михаил Торгашин.

«Следующим маршрутом, где планируется ввести автобусы большой вместимости, будет 16-й», - добавил он.

Напомним: в марте этого года губернатор Иван Белозерцев призвал перевозчиков заменить маршрутки автобусами.

Ротация транспортной техники на маршруте № 68 также обсуждалась в мэрии Пензы. По словам начальника управления транспорта и связи города Максима Иванкина, необходимо проработать 3 рейса, добавив по 20 машин на каждый из них.