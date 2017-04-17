Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|17 апр 2017|11:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ливень |
-1oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  59.78  |  $  56.29
 

Общество | С 1 июня на маршрут № 68 в Пензе выйдут автобусы большой вместимости

17.04.2017|10:00
Печать

С 1 июня на 68-м маршруте в Пензе автобусы малой вместимости будут заменены крупногабаритными. Об этом в понедельник, 17 апреля, на оперативном совещании в правительстве области заявил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Михаил Торгашин.

«Следующим маршрутом, где планируется ввести автобусы большой вместимости, будет 16-й», - добавил он.

Напомним: в марте этого года губернатор Иван Белозерцев призвал перевозчиков заменить маршрутки автобусами.

Ротация транспортной техники на маршруте № 68 также обсуждалась в мэрии Пензы. По словам начальника управления транспорта и связи города Максима Иванкина, необходимо проработать 3 рейса, добавив по 20 машин на каждый из них.

0
0
0
0
 
Гость|17.04.2017 10:31|

Лучше бы, соединили районы без пересадок с Терновкой и Севером.

Гость|17.04.2017 10:35|

33 и 39 пожалуйста!!!

Гость|17.04.2017 10:43|

Торгашину то чего там надо? пусть пригородом занимается и областью, нелегалы кругом, бомбилы!

Гость|17.04.2017 11:14|

необходимы автобусы большой вместимости, идущие на Западную поляну. Хотя бы 1 вернули бы...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!