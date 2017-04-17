17.04.2017 | 18:02

В Центре хореографического искусства г. Пензы прошло торжественное мероприятие в честь Дня ветеранов ОВД. Вячеслав Шемин был среди приглашенных.

«Мы работали на совесть день и ночь. Были единым кулаком, который раскрывал любые преступления», - отметил он.

Многие из виновников торжества, несмотря на то что давно ушли в отставку, продолжают передавать свои навыки молодым полицейским.

Ветеранская организация сотрудников органов внутренних дел существует уже 35 лет. За это время и сама служба сменила свое название, и государство стало другим, но неизменным осталось одно - верность лучшим традициям.

«Нужно, чтобы нравственные ориентиры, которые стояли во главе угла у каждого сотрудника органов внутренних дел, вызывали чувство уважения и у нового поколения полицейских», - подчеркнул начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

Многим ветеранам по случаю профессионального праздника вручили почетные грамоты и благодарственные письма за безупречную службу, а некоторым подарили часы.